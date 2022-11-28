Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Giresun'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sercan Salbacak yönetimindeki kamyonet, merkeze bağlı İnişdibi köyünde uçuruma devrildi.
Sürücü Salbacak kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Tarık Dikmen, Gökhan Yamaner, Umut Kılınç ve Ali Sayın yaralandı.
Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, ölü ve yaralıların bulundukları yerden alınması için çalışma yürüttü.
Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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