İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirmesine, 1034 kişinin yaralanmasına neden olan depremde binaların yıkılmasında sorumluluğu bulunanlara yönelik hukuk mücadelesi sürüyor.

Yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit, sürveyan, inşaat mühendisi, mimar, yapı denetim şirketi yetkilileri, bina yöneticileri ve izinsiz tamirat işlemi yapan toplam 37 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 4 kişilik bilirkişi raporlarından da iddianamelerde yararlanıldı.

Raporlarda, 5 apartman için de ortak görüşe varılarak, "Projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik" gibi nedenlerin yıkıma neden olduğuna dikkati çekildi.

Depremde 36 kişiyle en çok can kaybının olduğu, 17 kişinin yaralandığı Rızabey Apartmanı'na ilişkin davada 13 sanık, 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı Emrah Apartmanı ile ilgili davada 2 sanık, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada ise tutuksuz 3 sanığın yargılanması devam ediyor.

11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı B Blok ile ilgili davada mahkeme, sanıklar müteahhit Şerafettin Ağar ve bina fenni mesulü Orhan Ayber'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Depremde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı Doğanlar Apartmanı B Blok ile ilgili davada ise tutuklu sanıklardan yapı müteahhidi Çetin Doğan 18 yıl, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ise 12 yıl hapisle cezalandırıldı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Tutuksuz sanık sürveyan Gündüz Uysal'a ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi, yapı fenni mesulü firari Bedriye Işıldak'ın dosyası ise ayrıldı.

11 kişinin vefat ettiği, 11 kişinin yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok ile ilgili davada mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi. Kararda Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a da 7'şer yıl 6 ay hapis cezaları verildi, 6 sanık beraat etti. Yargılama sürecinde 2 sanık vefat etti.

Depremde ölüm ve yaralanmaların yaşandığı Barış Sitesi'ne ilişkin ise şüphelilerin hayatta olmaması ve kimlik tespiti yapılamaması nedeniyle dava açılamadı.

Kamu görevlileri de yargılanıyor

Soruşturma kapsamında binaların yıkılmasında ihmali, denetim eksikliği olduğu öne sürülen belediye görevlileri ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi çalışanları hakkında hazırlanan ve Memur Suçları Bürosuna gönderilen dosyaların ise bazılarında davalar açıldı.

Rızabey Apartmanı, Barış ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki ölüm ve yaralanmalara ilişkin belediye fen işleri müdür vekili, imar müdürü, şube şefi, inşaat mühendisi, imar müdür yardımcısı ve teknisyenin de bulunduğu 11 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılamaları sürüyor.

İddianamelerde bu sanıkların yıkılan binaların statik projesini inceleyip kontrol eden, onay veren ve ruhsat düzenleyen kamu görevlileri oldukları, 3194 sayılı imar kanunundaki yasal mevzuat ile 1975 tarihli yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yüklenen görevin gereklerine aykırı hareket ettikleri öne sürüldü.