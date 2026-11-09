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Türkiye
TRT Haber 09.11.2026 12:41

İzmir Aliağa’daki demir çelik fabrikasında patlama: 3 ölü, 14 yaralı

İzmir’in sanayi merkezlerinden Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 14 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Aliağa'daki demir çelik üretim tesisinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından tesisten gökyüzüne yoğun duman tabakası yükseldi. Patlamanın şiddeti çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

İlk belirlemelere göre patlama sebebiyle fabrikada çalışan 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hızla Aliağa’daki çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Tesiste kapsamlı çalışma başlatıldı

Patlamanın etkisiyle tesiste ağır yapısal hasar oluşurken, olay sonrası başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra arama-kurtarma ekipleri de tesis içerisinde olası can kayıpları veya mahsur kalanlara karşı enkaz alanında kapsamlı arama çalışması başlattı.

İzmir Aliağa’daki demir çelik fabrikasında patlama: 3 ölü, 14 yaralı

"Tüm birimlerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından İzmir'de meydana gelen patlama ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde:

"İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."

Patlamada 3 can kaybı

İzmir Valiliği, patlamayla ilgi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş.
tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak
ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve
kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir."

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