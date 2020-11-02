Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 4.2'lik deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 22.54 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 02.11.2020, 22:16:40 TSİ
Enlem : 37.9133 N
Boylam : 26.5003 E
Derinlik : 6.85 km
Detay : https://t.co/RxUAx5Os8w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Son DakikaSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 22:47
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