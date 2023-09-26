Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.09.2023 00:30

İzmir açıklarında 188 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 188 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 188 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareketli lastik botları durduran ekipler, toplam 76 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında, İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yattaki 112 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısını da yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçılarının işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Kaza yapan forklift daireye girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:44
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne Ermeni lobisi yöneticisinin tartışma yaratan paylaşımı soruldu
00:39
Guatemala'da Las Vacas Nehri’nde taşkın: 6 ölü, 13 kayıp
00:34
Bursa'da otoparkta silahla vurulan kişi öldü
00:29
Kaza yapan forklift daireye girdi
00:50
BES'te kısmen ödeme dönemi Resmi Gazete'de
00:12
Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
FOTO FOKUS
Prens Edward, Türk gençleriyle buluştu
Prens Edward, Türk gençleriyle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ