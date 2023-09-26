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Türkiye
DHA 26.09.2023 00:24

Kaza yapan forklift daireye girdi

Küçükçekmece'de çalışma yapan bir forklift, sokaktan aşağı doğru kaydı. Üzerinde operatarörü ile sokak boyu kayan iş makinesi, 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin duvarı ile penceresine çarptı.

Kaza yapan forklift daireye girdi
[Fotograf: DHA]

İddiaya göre, Aydınlar Sokak'ta çalışma yapıldığı esnada ismi öğrenilemeyen bir operatörün kullandığı forklift, henüz bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı.

Operatörünün kontrolünü kaybettiği iş makinesi, sokağın sonundaki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin duvarına ve penceresine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin demir kolları dairenin içine girerken, yabancı uyrkulu olduğu söylenen operatör yaya olarak kaçtı. Bu sırada dairede oturan iki kadın panik içinde odadan kaçtı.

Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri kaçtığı iddia edilen yabancı uyruklu operatörü yakalamak için çalışma başlattı. Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dairenin duvarında ve penceresinde hasar meydana geldi. Kazayı haber alarak gelen firma yetkilileri dairedeki hasarı onarmak için hemen çalışma başlattı.

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