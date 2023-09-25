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Türkiye
AA 25.09.2023 23:01

Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kırşehir'de 20 günlük bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bebeğini ağladığı için darbedip yere fırlatarak ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık Z.A, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldığı Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, çocuğuna bilerek zarar vermediğini savundu.

Hamileyken psikolojik baskı ve şiddet gördüğünü ileri süren sanık, "Doğum yaptıktan bir hafta sonra ilk çocuğum yanımdaydı. İlk çocuğumu banyo yaptırmıştım, ikinci çocuğumu yataktan düşürdü. Düştüğünde kolunda kırık vardı ancak bunu korktuğum için eşime söyleyemedim. Daha sonra hastaneye götürdük, sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey bebeğimi emzirdim, beşiğe yatırdım, bir daha da çocuk uyanmadı." dedi.

Önceki ifadelerini kabul etmeyen Z.A, beraatini talep etti.

Sanığın eşi D.A. da karısının böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediğini ve şikayetçi olmadığını dile getirerek, "Ailem bize sahip çıkmadı, eşim daha 22 yaşında, yanında kimse yoktu, psikolojisi bitik durumdaydı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Z.A'nın "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, annesi Z.A. tarafından geçen yıl ağustosta darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından götürüldüğü Mucur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan anne Z.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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