Prens Edward, Türk gençleriyle buluştu

Prens Edward, yaygın eğitimin gençler ve toplumlar üzerindeki etkisiyle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye'ye geldi.



Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret eden Edward'ı Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı yetkilileri ile okul yönetimi karşıladı.



Edward'a okul ve öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Prens Edward, Uluslararası Gençlik Ödülleri kapsamında çalışmalar yürüten öğrencilerle sohbet etti.



Ebru, çini boyama ve dikiş-nakış gibi geleneksel Türk sanatlarıyla ilgilenen öğrenciler, prense yaptıkları el işi çalışmalarından hediye etti.



Edward öğrencilerle masa tenisi de oynadı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Edward, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğretmenler, öğrenciler ve TİKAV yetkilileriyle konuştu.Konuk Prens,, okulun ziyaretçi defterini de imzaladı.