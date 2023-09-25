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Dünya
AA 25.09.2023 22:38

Rus hükümeti bazı yakıt ürünlerinde ihracat yasağını iptal etti

Rus hükümeti, yakıt ürünlerine getirdiği yasakta değişiklik yaparak, gemi yakıtı ve kırsal motorin ihracatını serbest bıraktı.

Rus hükümeti bazı yakıt ürünlerinde ihracat yasağını iptal etti
[Fotoğraf: GettyImages]

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından onaylanan kararla, ülkenin 21 Eylül'de yürürlüğe koyduğu benzin ve motorin ihracat yasağında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, gemi yakıtı ve kırsal motorin yasaktan muaf tutulurken, Transneft ve Rusya demir yolları şirketlerinin de yasaktan önce kabul ettikleri yakıt sevkiyatlarını tamlamalarına müsaade edildi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle geçen hafta yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamış, kararın ardından söz konusu ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, günde yaklaşık 100 bin varil benzin ve 900 bin varil motorin ihraç ediyor. Ülkenin toplam motorin ihracı geçen yıl 35 milyon ton, benzin ihracatı ise 4,8 milyon ton seviyesindeydi.

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