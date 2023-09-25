Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2023 21:42

Kuzey Kore'nin COVID-19 salgınından beri uyguladığı sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi

Kuzey Kore'nin COVID-19 salgınından bu yana yabancılara uyguladığı sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi.

Kuzey Kore'nin COVID-19 salgınından beri uyguladığı sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi

Yonhap'ın Çin devlet televizyonu CCTV’ye dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin COVID-19 salgını nedeniyle yabancı uyruklulara yönelik sınır kapatma uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı.

Kaynağın kim olduğunun açıklanmadığı haberde, Pyongyang yetkililerinin yabancıların varışta iki günlük karantina döneminden sonra ülkeye girmelerine izin verileceğini kaydettiği öne sürüldü.

Öte yandan, Kuzey Kore tarafından konuyla ilgi henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore, temmuzda Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetler ile ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

ETİKETLER
Kuzey Kore Koronavirüs
Sıradaki Haber
Irak’ta askeri helikopter düştü: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:12
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
23:06
Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis
22:58
Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
22:59
ChatGPT, ses ve görüntü yeteneklerini kullanıma sunuyor
22:46
Rus hükümeti bazı yakıt ürünlerinde ihracat yasağını iptal etti
22:29
Bakan Tunç KKTC Meclisi heyetini kabul etti
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
FOTO FOKUS
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ