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Türkiye
AA 20.08.2023 07:15

İzmir açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Menderes, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen botlardaki 125 düzensiz göçmeni kurtardı.

47 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan botlardaki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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