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Türkiye
DHA 20.08.2023 04:58

Otomobil binanın otoparkına düştü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce aynı istikametteki araca ardından da kaldırıma çarpıp binanın otoparkına düştü.

Otomobil binanın otoparkına düştü
[Fotograf: İHA]

Bursa’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Samet Y. otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Melih B. yönetimindeki araca çarparak savruldu. Ardından da kaldırıma çarparak havalanıp yol kenarındaki binanın otoparkına düştü.

Otomobil binanın otoparkına düştü

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç refüje çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile cipte bulunan Gözde B., Ayşe Melek B. ile Elif İpek B. yaralanırken, çevredekiler yardıma koştu.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

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