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Türkiye
AA 20.08.2023 02:02

Tokat’ta aynı noktada iki kaza: 8 yaralı

Tokat'ta aynı noktada art arda yaşanan iki kazada 1'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

Tokat’ta aynı noktada iki kaza: 8 yaralı

Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde, Türk Kızılaya ait C.K. yönetimindeki araç, önünde seyreden S.T. idaresindeki kamyonete çarptı.

Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Niksar'dan Tokat istikametine giden B.Y. idaresindeki otomobil, kaza yapan araçlara çarptı.

Tokat’ta aynı noktada iki kaza: 8 yaralı

Gerçekleşen ikinci kazada, olay yerinde inceleme yapan jandarma personeli M.Ş.F. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan jandarma personelini, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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