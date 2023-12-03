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Türkiye
İHA 03.12.2023 08:08

İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, motor arızası sebebiyle sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 11 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık saat 00.15 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından kurtarıldı.

Ekipler olaydan 1 saat sonra yine Foça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istedikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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