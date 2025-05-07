İtfaiyeciler yangına müdahale ederken ev üstlerine çöktü

Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan iki katlı 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yangını söndürme çalışmaları sırasında evin bir bölümünün çökmesi sonucu itfaiye vardiya amiri M.T. ile G.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi, bir bina hasar gördü.