Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.05.2025 19:04

İtfaiyeciler yangına müdahale ederken ev üstlerine çöktü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yangına müdahale eden 2 itfaiye personeli, evin bir bölümünün çökmesiyle yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 bina da hasar aldı.

Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan iki katlı 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangını söndürme çalışmaları sırasında evin bir bölümünün çökmesi sonucu itfaiye vardiya amiri M.T. ile G.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi, bir bina hasar gördü.

ETİKETLER
İtfaiye Kocaeli Yangın
Sıradaki Haber
Birçok ilde sağanak ve dolu görüldü: Evleri ve sokakları su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:28
ABD'nin Grönland'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddia edildi
18:55
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı
19:00
Birçok ilde sağanak ve dolu görüldü: Evleri ve sokakları su bastı
18:17
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki
18:18
Pakistan Savunma Bakanı Asıf: Hindistan'la gerilim nükleer savaşa yol açabilir
18:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
FOTO FOKUS
İtfaiyeciler yangına müdahale ederken ev üstlerine çöktü
İtfaiyeciler yangına müdahale ederken ev üstlerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ