Birçok ilde sağanak ve dolu görüldü: Evleri ve sokakları su bastı

Edirne'de öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Umurbey Mahallesi Sarayiçi mevkiine giden yolda çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Belediye ekipleri, yola devrilen dalların kaldırılması için çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Saraçlar Caddesi'nde kurulu bir stant çadırı da kuvvetli rüzgarda devrildi.

Sağanak nedeniyle ise bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise iş yerleri girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Sağanağın etkili olduğu kentte, yer yer dolu geçişleri de meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Başkent'i de dolu vurdu

Meteoroloji, Ankara'nın da aralarında olduğu 8 il için sarı kodlu uyarı yayımlamıştı. Ankara Valiliği de ayrıca il genelinde etkili olabilecek kuvvetli sağanağa karşı uyarmıştı.

Başkentte öğleden sonra etkili olan yağış yer yer akşam saatlerine kadar sürdü. Polatlı ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede yollarda su birikintileri oluştu.

Tahminlere göre, Ankara'da hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

Kastamonu'da dolu etkili oldu

Kastamonu'nun Kuzeykent, Candaroğulları, Mehmet Akif Ersoy ve İnönü mahallelerinde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bir süre kapalı alanlarda bekledi.

[Fotoğraf: AA]

Araçların içi çamurla doldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak dolasıyla ilçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamaların yaşadığı ilçede, park halindeki bazı araçların içerisi ise çamurla doldu.

Belediye ekipleri, su taşkınlarının yaşadığı bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

[Fotoğraf: AA]

Çankırı'da caddelerde su birikintileri oluştu

Çankırı'nın Çerkeş öğlen saatlerinde başlayan yağış yerini doluya bıraktı.

Kısa süreli etkili olan yağış dolayısıyla ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Karabük'te sağanak

Kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

Sağanağın ardından yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.