Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstiklal Caddesi'nde yangın paniği
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
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