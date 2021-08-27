Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.