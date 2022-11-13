Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

#SONDAKİKA

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin gönderildiği bölgeden son durum @trthaber’de.https://t.co/06VMhVS6gE https://t.co/Zfzk1lf9td — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2022

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

"Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" bilgisini verdi.

Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.



Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.



Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

Patlamayla ilgili yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur. pic.twitter.com/M09pddfOUc — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) November 13, 2022

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, sosyal meyda patlamayla ilgili kaynağı belirsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Şahin, "Beyoğlu Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.