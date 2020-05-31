Şile'deki plajlarda sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edilen şezlonglar arasındaki aralık 2 metre olarak ayarlandı.

Geçen yıllardan daha geniş bir alan üzerinde yerleştirilen şezlonglar, vatandaşların temasını en az seviyeye indirecek. Ortak kullanım alanlarında da dezenfektan bulundurulacak.

Şile Ayazma Plajı çalışanı Murat Gültekin, belediyenin şezlonglar arasında asgari 2 metre olmasını istediğini ancak kendilerinin mesafeyi üçer metre olarak ayarladığını anlattı.

Sezon açılışını yarın yapacaklarını kaydeden Gültekin, "Şile yaz aylarında çok kalabalık olduğu için mesafeyi korumaya çalışacağız. İçeride de aynı şekilde hazırlıklarımız sürüyor. Vatandaşlarımızı pazartesiden itibaren bekliyoruz." diye konuştu.