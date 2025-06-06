Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.06.2025 18:06

İstanbullular sahillerin tadını çıkardı

Kurban Bayramı'nda İstanbul'dan ayrılmayan vatandaşlar sahillerde ve parklarda aileleriyle vakit geçirdi.

İstanbullular sahillerin tadını çıkardı

Bayramın ilk gününde havanın da güzel olmasını fırsat bilen kent sakinleri, sahil ve parklara adeta akın etti.

Bakırköy sahiline gelen bazı vatandaşlar arkadaşlarıyla sohbet ederken bazıları ise ailesiyle sıcak ve güzel havanın tadını çıkardı.

Eminönü'nde, deniz havası almak isteyenlerin ilk adreslerinden biri olan vapur iskelelerinde yoğunluk meydana geldi.

İstanbullular sahillerin tadını çıkardı

Yerli ve yabancı turistler tarihi Yarımada'nın da bulunduğu Fatih'te mekanları gezip, alışveriş yaptı.

Sarayburnu'na gelen çok sayıda kişi de İstanbul'un eşsiz güzellikteki Boğaz manzarasının tadını çıkardı.

Bazıları sahilde yürüyerek vakit geçirirken yeşil alanlarda oturanlar ise gölgelik ve ağaç altlarını tercih etti.

İstanbullular sahillerin tadını çıkardı

Gülhane Parkı'nda da güneşli ve sıcak havanın etkisiyle yoğunluk oluştu. Aileler, zaman zaman banklarda oturarak zaman zaman gezerek tatilini değerlendirdi.

Kadıköy Suadiye'de ise az sayıda kişinin yürüyüş yaptığı, bazı vatandaşların ise banklarda oturup, denizi izlediği görüldü.

Maltepe'de bulunan Orhangazi Şehir Parkı'nda da bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda oturdu bazıları ise yürüyüş yaptı.

ETİKETLER
İstanbul Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
İstanbul'da bayramın ilk günü 829 kişi hastaneye başvurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:58
Michigan Üniversitesi'nin, Filistin yanlısı öğrencileri izlemek için dedektif tuttuğu ortaya çıktı
19:34
İzmir'de kuyuya düşen anne ve 2 çocuğu kurtarıldı
19:43
Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı
19:26
Türkiye-Romanya ilişkilerinin ivme kazanması bekleniyor
18:29
Ankaralılar bayramın ilk günü mesire alanlarını tercih etti
17:53
Trump'tan Elon Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ