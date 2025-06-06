Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 06.06.2025 16:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlık 2 koç, Konya'da kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurbanlık 2 koç, Konya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlık 2 koç, Konya'da kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban Bayramı nedeniyle, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurbanlıklar, Konya'da bir et entegre tesisinde dualar eşliğinde kesildi.

Vakfın Satın Alma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, ''Vatandaşlarımızın vekaletini verdiği, bağışlanan kurbanları 6 ildeki kesim noktalarında kesiyoruz. Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor. Kurban etleri, kemikten ayrıldıktan sonra şoklanarak 5 ve 10 kiloluk paketlerde önce depremzedeler olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" diye konuştu.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Konya Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Direksiyon başında uyuyakaldı, ehliyetine 2043'e kadar el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
Sırp lider Vucic, 7 Ekim saldırıları başladığında soykırımcı İsrail'e askeri yardım gönderdiklerini açıkladı
15:34
Direksiyon başında uyuyakaldı, ehliyetine 2043'e kadar el konuldu
15:32
Soykırımcı İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü
15:14
Arife gününde meydana gelen kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti
15:16
Milli Savunma Bakanı Güler: Süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürmekteyiz
15:01
Trump ile Musk'ın, yaşadıkları gerilimin ardından görüşebilecekleri ileri sürüldü
Kahramanmaraş'ta depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşıladı
Kahramanmaraş'ta depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşıladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ