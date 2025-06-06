Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsü tramvay durağına çarptı

Kurtuluş Mahallesi Alaeddin Caddesi'nde seyreden E.E. idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, sürücüsünün fenalaşması üzerine kontrolden çıktı.
Otobüs, yol kenarındaki tramvay durağına çarptı. Kazada durakta tramvay bekleyen Z.P. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) yetkilileri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Z.P. ile fenalaşan otobüs sürücüsü E.E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otobüsün çarpması nedeniyle hasar oluşan tramvay durağı, ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.