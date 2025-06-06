Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsü tramvay durağına çarptı

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Z.P. ile fenalaşan otobüs sürücüsü E.E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) yetkilileri sevk edildi.

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