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Türkiye
DHA, AA 06.06.2025 12:56

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
[Fotograf: DHA]

Kurban Bayramı'nın ilk günü, önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı vatandaşlar ile kasaplar kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Yaralanan "acemi kasaplar" hastanelerin acil servislerine başvurdu. Çoğu ayakta tedavi edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

"Küçük bir toklu bu hale getirdi"

Kurbanlık küçükbaşı keserken, elindeki bıçakla bacağından kendisini yaraladığını anlatan Tevfik Karaçöl, Eskişehir Şehir Hastanesi acil servisinde tedavi edildi. Durumunun iyi olduğunu ifade eden Karaçöl, “Danayı yere yatırdık, orada bir şey olmadı. Ondan sonra küçük bir toklu (yavru koyun) yatırdık, o da bizi bu hale getirdi. Çok şükür doktorlar müdahale etti. Bacağımdan yaralandım. Tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum” dedi. 

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

"Böyle ufak kazalar oluyor"

Kurban kesimi sırasında yaralanan Sinan Küçükbileci, “Küçük bir kesik 6 dikiş atıldı. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında bu işi biz değil kasapların yapması lazım. Biz eski gelenek olduğu için özellikle köy yerlerinde kendimiz yapıyoruz. O yüzden böyle ufak kazalar oluyor. Ailecek kesiyoruz, yabancı yok. Aile içerisinde kestiğimiz için yanlışlıkla oldu, bıçak kaydı, diyelim. Allah başka keder vermesin” dedi. 

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

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