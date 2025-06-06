İstanbul ve Ankara'da bayram sabahı yollar boş kaldı

Kurban Bayramı tatilinde kimilerinin memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi ve kent genelinde kurban kesim çalışmaları nedeniyle megakentte yollar boş kaldı.

Kentin en yoğun noktalarından Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu'nda az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

[Fotoğraf: AA]

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir'den Sultanbeyli istikametine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Halıcıoğlu mevkiinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde hasarlı trafik kazası nedeniyle Silivri istikametinde, TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde de hasarlı kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 18, Avrupa Yakası'nda yüzde 20, kent genelinde de yüzde 20 olarak ölçüldü.

Ankara'da da caddeler sessiz

AKurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte Ankara'da yaşayan birçok vatandaş şehir dışına çıktı.

Megakent İstanbul'da olduğu gibi, Ankara'da da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Normalde yoğun araç ve yaya trafiğine sahne olan kentin, en işlek noktaları sessizliğe gömüldü.

Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi gibi Ankara'nın en önemli ulaşım aksları, bayram nedeniyle tenhalaştı.