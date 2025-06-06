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Türkiye
AA 06.06.2025 12:13

"Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" Afyonkarahisar'da hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korunmaya ihtiyacı olan çocukların, kuruluş bakımına alınmadan önce güvenli, sevgi dolu bir ortamda yaşamaları amacıyla Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen ve Afyonkarahisar'da pilot uygulaması başlatılan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti"nden yararlanan ilk bebek Asel oldu.

"Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" Afyonkarahisar'da hayata geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Delegasyonu desteği, Bakanlık ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, çocukların kuruma yerleştirilmeden önce güvenli, sıcak ve sevgi dolu bir aile ortamında bakılmasının sağlanmasına yönelik "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" pilot uygulaması başlatıldı.

Proje kapsamında belirlenen 30 pilot ilden, ilk fazda seçilen Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Mersin, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, Eskişehir, Muş ve Şanlıurfa'da hazırlıklar tamamlandı ve uygulamaya geçildi.

Bu kapsamda, sosyal hizmet modelinden yararlanan ilk bebek Afyonkarahisar'daki Asel, bebeğe gönüllerini ve evlerini açan ilk geçici koruyucu aile ise Asuman ve Serdar Akman çifti oldu.

Gerekli tüm eğitimleri tamamlayan Akman çifti, Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi ile geçici koruyucu aile olarak bir bebeğin hayatındaki en önemli geçiş sürecinde yanında yer aldı. Akman çifti, Türkiye'de ilk kez uygulanan bu model sayesinde bayram sabahına Asel bebeğin gülüşüyle uyandı.

"Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" Afyonkarahisar'da hayata geçirildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen geçici koruyucu ailelik kapsamında ilk sözleşmenin imzalanması sürecine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Çiğdem Ünlü Çeber ve Koruyucu Aile Birimi uzmanları da çevrim içi olarak katıldı.

Geçici koruyucu ailelik hizmetiyle çocuklara şefkat eli

Geçici koruyucu aile modeli, sadece bir bakım modeli değil, aynı zamanda çocukların hayata daha güvenle tutunabilmeleri için onlara sunulan bir şefkat köprüsü görevi de görüyor.

Geçici koruyucu ailelik, birkaç gün ile 3 ay arasında sürebilen ancak etkisi ömür boyu hissedilebilecek bir bakım hizmeti olarak tanımlanıyor.

Bu model, hizmet planı henüz netleşmeyen, aileye dönüşleri mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesi altına alınan çocukları, durumları netleşene kadar geçici olarak bir ailenin şefkatiyle buluşturuyor.

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Afyonkarahisar Koruyucu Aile
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