İstanbul'da bayramın ilk günü 829 kişi hastaneye başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İstanbul’da trafik kazaları nedeniyle 53 vatandaşımız, kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle 776 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Bir kadın vatandaşımız ise kurban kesiminin yapıldığı ortamda bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar dileyen Güner, kurban kesiminin ehil kişilerce, uygun ve güvenli ortamlarda yapılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Güner, vatandaşlardan bu konuda hem kendi hem de çevredekilerin güvenliğini riske atmamasını istedi.