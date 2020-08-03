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İstanbul'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Ferhatpaşa Yolu Sokağı'nın kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardım ettiği yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: orman yangını Kayışdağı Ormanı İstanbulSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 21:50
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