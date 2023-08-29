Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.08.2023 10:32

İstanbul'daki motosiklet denetimlerinde 275 bin 972 lira ceza kesildi

İstanbul'da 67 noktada yapılan denetimlerde, 688 motosiklet ve 379 araç kontrol edildi.

İstanbul'daki motosiklet denetimlerinde 275 bin 972 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün motosiklet sürücülerine yönelik kent genelinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi.

İlk olarak Esenyurt ve Pendik'te ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile asayiş şube müdürlüğü oto hırsızlık büro amirliği ekiplerinin katılımıyla motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Denetlenen 2 işletme ve 31 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İkinci aşamada ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 388 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılan 2 bin 443 kişiden aranan 3 şüpheli ile 16 yoklama kaçağı yakalandı.

Toplam 688 motosiklet ve 379 aracın kontrol edildiği uygulamada, 30 motosiklet ve 12 motosiklet sürücüsü ile bir araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 7 araçla ilgili de işlem yapılırken 2 motosiklet trafikten men edildi, sürücülere toplam 275 bin 972 lira ceza kesildi.

ETİKETLER
Denetim İstanbul Polis
Sıradaki Haber
Kadıköy'deki denetimlerinde 495 bin 815 lira ceza uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Tekirdağ'da 150 litre sahte içkiye el koyuldu
11:52
Kars'ta bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
11:51
DSÖ Pakistan'a seyahat kısıtlamasını 3 ay uzattı
11:48
Rekabet Kurulu'ndan 14 firmaya soruşturma
11:47
Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci aletli iniş sistemi
11:50
BDDK'nın konut kredileriyla ilgili sektör temsilcilerinden değerlendirme
İstanbul barajlarında su tükeniyor
İstanbul barajlarında su tükeniyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ