İstanbul'daki motosiklet denetimlerinde 275 bin 972 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün motosiklet sürücülerine yönelik kent genelinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi.

İlk olarak Esenyurt ve Pendik'te ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile asayiş şube müdürlüğü oto hırsızlık büro amirliği ekiplerinin katılımıyla motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Denetlenen 2 işletme ve 31 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İkinci aşamada ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 388 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılan 2 bin 443 kişiden aranan 3 şüpheli ile 16 yoklama kaçağı yakalandı.

Toplam 688 motosiklet ve 379 aracın kontrol edildiği uygulamada, 30 motosiklet ve 12 motosiklet sürücüsü ile bir araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 7 araçla ilgili de işlem yapılırken 2 motosiklet trafikten men edildi, sürücülere toplam 275 bin 972 lira ceza kesildi.