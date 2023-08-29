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Türkiye
AA 29.08.2023 10:27

Kadıköy'deki denetimlerinde 495 bin 815 lira ceza uygulandı

Kadıköy'de trafik denetimlerinde sürücülere 495 bin 815 lira para cezası kesildi.

Kadıköy'deki denetimlerinde 495 bin 815 lira ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile sivil trafik polisleri, Bağdat Caddesi ve sahil yolları üzerinde abart egzozlu, modifiye edilmiş ve hız yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

Ekiplerce saat 22.00 ile 06.00'da gerçekleştirilen denetimlerde 715 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 2 sürücüye drift yapmaktan, 4 sürücüye abart egzozdan, 68 sürücüye aşırı hız yapmaktan, 5 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 4 sürücüye makas atmaktan, 2 sürücüye cam filmi kullanmaktan, 15 sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi.

Uygulamada 5 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 6 sürücüye saygısızca araç kullanmaktan, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 18 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye seyir halinde telefonla kullanmaktan, 3 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 29 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 67 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddeleri kapsamında para cezası uygulandı.

Sürücülere 495 bin 815 lira ceza uygulanan denetimlerde 18 araç da trafikten men edildi.

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