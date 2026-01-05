İstanbul'daki bir AVM'de mağazanın camı 2 çocuğun üzerine düştü

Cumartesi günü, bir alışveriş merkezindeki mağazanın camı şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı. 14 yaşlarındaki Emir Arıcı ve Burak Akdağ'ın üzerine düşen cam, iki arkadaşın yaralanmasına neden oldu.

Çocuklar, çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Çocukların aileleri, olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Olayda yaralanan Emir Arıcı, üzerlerine cam düştükten sonra kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını iddia ederek, "Arkadaşım cam bloğun altında kaldı. Biz olayın etkisindeyken revire yürüttüler. Arkadaşımda morluklar, benim vücudumda da derin kesikler oluştu. Mağazanın ihmali yüzünden hayatımdan olabilirdim. Güvenlikler o camın önceden çatlak olduğunu söylediler. Kendime geldiğimde arkadaşımı gördüm, cam blok vardı üzerinde. Ona yardıma giderken beni uzaklaştırdılar. Ailem video çekmek isterken de müdahale ettiler." dedi.