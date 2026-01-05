Duman 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.01.2026 12:46

Durağa bırakılan 1 aylık bebeğin annesi yakalandı

Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı.

Durağa bırakılan 1 aylık bebeğin annesi yakalandı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.

Sıradaki Haber
Kağıthane'de, kar topu oynayan çocuk kazadan saniyelerle kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
13:28
Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı
12:59
Bartın'da denizin rengi değişti
12:36
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor
12:23
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
12:15
Bakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi
Gazze’de yetersiz barınma koşulları can kaybına yol açtı
Gazze’de yetersiz barınma koşulları can kaybına yol açtı
FOTO FOKUS
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ