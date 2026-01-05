Duman 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.01.2026 11:50

Kağıthane'de, kar topu oynayan çocuk kazadan saniyelerle kurtuldu

İstanbul Kağıthane'de karla kaplı yokuş yolda kayan otomobil, park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta bulunan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamidiye Mahallesi'nde karla kaplı yokuş yoldan inen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı ve sokakta bulunan 5 araca çarparak durabildi.

Kaza anında sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise iki aracın arasındaki boşluğa girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Mucize kurtuluş güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Mucizevi kurtuluşuna şahit olduk"

Kazanın ofisinin tam önünde gerçekleştiğini belirten esnaf Okan Bakaç, "Güvenlik kamerasına baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, komşumuzun çocuklarından biri ve mucize eseri verilmiş bir sadakası varmış. Bunun mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği. Maddi bir hasar var, araç aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş.Burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: 81 ilde 500 bin ailemize daha aynı sevini yaşatmak için çalışıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Palandöken'de kar kalınlığı 208 santimetreye ulaştı
14:09
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
13:28
Şehit Fethi Sekin kabri başında anıldı
12:59
Bartın'da denizin rengi değişti
12:50
Durağa bırakılan 1 aylık bebeğin annesi yakalandı
12:36
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor
Gazze’de yetersiz barınma koşulları can kaybına yol açtı
Gazze’de yetersiz barınma koşulları can kaybına yol açtı
FOTO FOKUS
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ