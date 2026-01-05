Kağıthane'de, kar topu oynayan çocuk kazadan saniyelerle kurtuldu

Hamidiye Mahallesi'nde karla kaplı yokuş yoldan inen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı ve sokakta bulunan 5 araca çarparak durabildi.

Kaza anında sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise iki aracın arasındaki boşluğa girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Mucize kurtuluş güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Mucizevi kurtuluşuna şahit olduk"

Kazanın ofisinin tam önünde gerçekleştiğini belirten esnaf Okan Bakaç, "Güvenlik kamerasına baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, komşumuzun çocuklarından biri ve mucize eseri verilmiş bir sadakası varmış. Bunun mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği. Maddi bir hasar var, araç aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş.Burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.