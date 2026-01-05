Duman 9.3ºC Ankara
TRT Haber 05.01.2026 11:28

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Hatay'ın güneyinde rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

