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Türkiye
DHA 10.01.2024 10:36

İstanbul'da zincirleme kazaya 5 araç karıştı

İstanbul Bakırköy'de zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan taksi şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazaya karışan cip sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'da zincirleme kazaya 5 araç karıştı

Zeytinburnu istikameti Rauf Orbay Caddesi yan yolda cip sürücüsü Gökhan K., yan yalda seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kayberek park halindeki taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile taksi, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Cip, savrularak park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan taksi şoförü Zafer K.'ya ilk müdahale, olay yerinden yapıldıktan sonra şoför, ambulansla hastaneye götürüldü.

Cip sürücüsü Gökhan K. ise polis merkezine götürüldü. 5 araçta hasar oluştu. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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