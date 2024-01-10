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Türkiye
İHA 10.01.2024 10:13

Depremde bina yıkıldı, kavanozlar 11 aydır yerinde duruyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar alıp yıkılan binanın duvarındaki kışlık kavanozlar, 11 aydır aynı yerinde duruyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ikinci merkez üssü Elbistan ilçesinde binlerce bina yıkıldı, bir o kadar bina da ağır hasar aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Daha önce yan yana yapılan binalardan biri depremlerde ağır hasar aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan binanın duvarındaki raflar ve rafların üzerindeki domates kavanozları zarar görmedi. Kavanozlar duvarın yüzeyinde açık şekilde görüntülendi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sahiplerinin tüketemediği kavanozlardan hiçbirinin yere dahi düşmediği görüldü.

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