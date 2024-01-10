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Türkiye
AA 10.01.2024 10:03

İstanbul'da uyuşturucu satan avukat tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen avukat ve birlikte hareket ettiği şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu satan avukat tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, avukat olması nedeniyle uygulama noktaları ve kontrollerden kolayca geçebileceğini düşündüğü değerlendirilen U.G.'nin özellikle Cihangir ve Nişantaşı gibi semtlerde uyuşturucu sattığını belirledi.

Saha çalışmalarını da tamamlayan ekipler, U.G. ve birlikte hareket ettiği S.A.'yı 115 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

Avukatın ev ve aracında yapılan aramalarda ise satışa hazır 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ve vakum makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.G. ile S.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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