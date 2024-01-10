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Türkiye
TRT Haber 10.01.2024 09:33

Regaip Kandili yarın idrak edilecek

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili yarın idrak edilecek.

Regaip Kandili yarın idrak edilecek
[Fotograf: AA]

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaib, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaib Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Öte yandan Üç Aylar 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Miraç Kandili 6 Şubat'ta, Berat Kandili 24 Şubat'ta, Kadir Gecesi 5 Nisan'da idrak edilecek.

11 Mart'ta Ramazan Ayı başlarken, 10-12 Nisan'da Ramazan Bayramı kutlanacak.

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