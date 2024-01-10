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Türkiye
AA 10.01.2024 09:12

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı

İstanbul Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken İETT otobüsü ve 3 araçta hasar oluştu.

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı

Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı.

Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.

Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.

Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

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