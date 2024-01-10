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Türkiye
İHA 10.01.2024 10:23

14 yaşındaki çocuk mermilerden koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu

Hatay’ın Erzin ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırıda 14 yaşındaki çocuğun koltuğun arkasına saklanarak kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde emlakçılık yapan Volkan Kömür’e ait iş yerine aracıyla gelen bir kişi, silahlı saldırıda bulundu. Saldırı esnasında iş yerinde bulunan Kömür’ün 14 yaşındaki oğlu, saldırıyı koltuğun arkasına yatarak yara almadan atlattı.

Olayın şüphelisi Y.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çocuğum ölümden döndü"

İş yerinin camına 5 kurşun isabet eden Volkan Kömür, olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumeti olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay dün saat 13.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşı ziyaret etmek için iş yerimi oğluma bıraktım. 150-200 metre mesafedeydim. Silah seslerini duyunca herkes gibi ben de dışarı fırladım. Baktım insanların benim iş yerime ait yere akın ettiğini gördüm. Olay yerine geldiğimde iş yerimin camına 5 kurşun isabet etmiş. Oğlumun ise dışarıda şok halinde oturduğunu gördüm. Ne oldu oğlum dediğimde, 'baba birileri geldi silahını doğrulttu ateş etti. Ben de korkudan koltuğun içine sakladım' dedi. Silahlı saldırıda bulunan şahsın daha sonra Y.İ. olduğunu öğrendim. Bu şahısla benim hiçbir husumetim yok. Neden yaptı anlamıyorum. İş yerime yapılan bu silahlı saldırı nedeniyle şikayetçiyim. Çocuğum ölümden döndü, itibarım sarsıldı"

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