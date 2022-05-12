İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil aynı yönde seyreden taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi ve otomobil, aynı istikamette seyir halindeki 5 aracın daha kaza yapmasına neden oldu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan taksi sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

7 aracın karıştığı kazada taksi sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan sürücü kaçtı

Ekipler olay yerinde yaptığı çalışmalarda kazaya neden olduğu iddia edilen sürücüyü olay yerinde bulamadı.

Polis sürücünün bulunması için çalışma başlattı.