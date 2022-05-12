Ankara'nın Altındağ ilçesinde çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan M.M., pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı.

Patronu Ziya İpek, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı duyunca iş yerine gelen İpek'in ailesi, ölüm haber alarak gözyaşlarına boğuldu.

Cinayet Büro ekipleri kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.