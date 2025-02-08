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Türkiye
AA 08.02.2025 07:34

İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Finanskent Mahallesi TEM Bağlantı Yolu Çamlıca Kavşağı mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan biri ağır 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların çekilmesi ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden açıldı.

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