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Türkiye
TRT Haber 08.02.2025 06:20

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgarın yarın gece saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Güney Ege'nin kuzeyinde ise halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına'nın Kuzey Ege'de yarın akşam saatlerinde, Güney Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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