Parçalı Bulutlu -2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.02.2025 05:35

Ataşehir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ataşehir'de, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Ataşehir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:30
Bakan Kacır: Bu ay 2,5 milyar doların üzerinde yatırım ilanını paylaşacağız
06:37
Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
06:20
Suriye'de yeni dönemin ilk fuarı
06:17
Küresel yarı iletken satışları 2024'te arttı
06:05
Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yapılamayacak
05:39
Berat Kandili perşembe günü idrak edilecek
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ