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Türkiye
AA 23.08.2023 13:03

İstanbul'da yolcu seçen taksicilere para cezası kesildi

İstanbul'da, yolcu seçtiği ve mesafe sorduğu belirlenen 2 taksiciye 8 bin 128 lira ceza kesildi.

İstanbul'da yolcu seçen taksicilere para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Taksim'de denetim yaptı.

Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, kısa mesafede yolcu seçen 2 taksi sürücüsüne 8 bin 128 lira ceza kesildi. Çalışma ruhsatları geçici süreyle askıya alınan 2 taksi, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ceza uygulanan taksiciler Hakan Ege ve Halil İbrahim Arıcı, yolcu seçmediklerini iddia ederek, verilen cezalara tepki gösterdi.

Sivil polis ekiplerinin Taksim, Sultanahmet ve Eminönü gibi turistik yerlerde, taksi sürücülerinin yolcu seçmesiyle ilgili denetimlerini gün boyu devam ettireceği öğrenildi.

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