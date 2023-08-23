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Türkiye
DHA 23.08.2023 12:43

Bursa’da endüstriyel atık ve oksijen yetersizliği toplu balık ölümlerine yol açtı

Bursa'da geçen haftaki toplu balık ölümlerine dair laboratuvar incelemesi tamamlandı. Balık ölümlerinin endüstriyel atık ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi. Suya endüstriyel atık bırakan tesislere soruşturma açıldı.

Bursa’da endüstriyel atık ve oksijen yetersizliği toplu balık ölümlerine yol açtı
[Fotograf: DHA]

İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında sulama amacıyla yapılan Boğazköy Barajı çevresinde, geçen hafta çok sayıda ölü balık karaya vurdu.

Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde onlarca türden, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, daha önce leylek, pelikan, ördek, martı ve karabatakların görüntülendiği, 11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki balık ölümleri endişeye yol açtı.

İhbarla harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve baraj suyundan numune aldı. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, balık ölümlerinin Kalbur Deresi'nde yaşandığı, akıntıya kapılarak baraja sürüklendiği tespit edildi.

Tesislere soruşturma

Kalbur Deresi'ndeki balık ölümlerinin, suya karışan endüstriyel atıklar ile mevsimsel olarak su çekilmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığı belirlendi.

Boğazköy Mahallesi muhtarı İsmail Ese "Hayvanlar oksijensizlikten ölüyor. Su azalıyor. Geçen sene de önceki sene de aynısı oldu. Derede yaşayan canlılar su azalmasından dolayı oksijen alamıyor" dedi.

Bu arada Kalbur Deresi'nin çevredeki tesisler hakkında soruşturma başlatıldı. 

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