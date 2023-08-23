Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.08.2023 12:47

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan ve Irak Cumhurbaşkanı Reşit'in görüşmesinde, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki sınırı aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, dün Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirerek, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Fidan'ın Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de bir araya gelecek.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Irak
Sıradaki Haber
Bursa’da endüstriyel atık ve oksijen yetersizliği toplu balık ölümlerine yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:25
Fethiye'de gıda zehirlenmesi: 7 kişi hastaneye başvurdu
13:29
Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi
13:04
İstanbul'da yolcu seçen taksicilere para cezası kesildi
13:04
Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
12:46
Bursa’da endüstriyel atık ve oksijen yetersizliği toplu balık ölümlerine yol açtı
12:20
İklim değişikliği yeni ticaret yollarını ortaya çıkarabilir
Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
Egeli balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ