Puslu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.12.2023 10:29

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda çevrim içi sitelerde bahis oynamak için para yatırma ve çekme işlemlerinin kontrolüne yönelik banka hesaplarının oluşturulduğunu belirleyen ekipler, para trafiğinin takibi için ise ofis evlerinin kiralandığını, buralarda vardiyalı ve maaş karşılığında çalışan zanlıların bulunduklarını tespit etti.

Şüphelilerin 3'üncü kişilerden temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıklarını belirleyen ekipler, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten sağlanan paraların nakline aracılık edildiğini ortaya çıkardı.

Ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra Zeytinburnu'nda belirlenen 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 22 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 96 cep telefonu, 96 SIM kart, 27 dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul Siber Suçlar Bahis
Sıradaki Haber
Otomobil tartışmasında eski eşini yakarak öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Ordu'da yüksek kesimler beyaza büründü
11:06
Yapay zeka projelerine 6,7 milyar lira destek verildi
11:02
Kanada, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerdeki seçimlerde aday olan 30 Rus'a yaptırım uygulayacak
11:01
Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
10:57
Deniz ulaşımına "sis" engeli
10:52
İsrail, Cenin'de 3 evi bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü, saldırıda yaralananlar da oldu
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı
İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ