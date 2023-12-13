Puslu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 13.12.2023 09:54

İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı

İstanbul Alibeyköy’de İETT otobüsünde şoför ile polis arasında çıkan kavganın detayları ortaya çıktı. Kavganın, şoförün otobüse binen kadın yolcuların “direkt mi gidiyorsun” sorusuna “yamuk gidiyorum ben” cevabını vermesiyle çıktığı belirlendi. Olayda polis ve 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan Alibeyköy semti Güzeltepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Saadet A. ve Rumeysa A., duraktan 50G hat numaralı otobüse bindi. Yolcular kartlarını okuttuktan sonra koltuğa oturarak şoför Ayhan G.‘ye, “direkt mi gidiyorsun” diye sordu. Şoför ise bu soruya “yamuk gidiyorum ben” diye cevap verdi.

Şoförden kadınlara “yamuk gidiyorum ben” cevabından kavga çıktı

Bu diyaloğa şahit olan ve olay esnasında izinli olduğu öğrenilen Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru A.Y. şoförü uyararak, “Bu nasıl üslup, senin anan bacın yok mu?” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine şoför ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak şoförün karşılık vermeye devam etmesi üzerine kavga çıktı. Kavgada şoför polis memuru tarafından tartaklandı.

Polisin gözü morardı, bir vatandaş da yaralandı

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak şoför Ayhan G. otobüsten inen polis memuru A.Y.’nin peşinden koşarak saldırmaya başladı. Ayhan G. polisin yüzüne yumruk atarak gözünü morartırken, polisin dizi kırıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan İbrahim Hamza Ç. de yaralandı.

Polis memurunun diz bölgesinde kırıklar oluştu

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru A.Y. ve İbrahim Hamza Ç.’yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis memurunun dizi kırılırken ve iş göremez raporu aldığı, diğer yaralı vatandaşın ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Şoför serbest kaldı

Olay yerine giden polis ekipleri ise Saadet A., Rümeysa A., İbrahim Hamza Ç. ve A.Y.‘nın şikayetçi olması üzerine şoför Ayhan G.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve kendisini tartaklayan polis memurundan şikayetçi olduğu öğrenilen şoförü Ayhan G.’ye, “görevli memura mukavemet”, “kişilerin huzur ve sükutunu bozma” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şoför adli kontrole şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER
İstanbul Polis İETT
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Ordu'da yüksek kesimler beyaza büründü
11:06
Yapay zeka projelerine 6,7 milyar lira destek verildi
11:02
Kanada, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerdeki seçimlerde aday olan 30 Rus'a yaptırım uygulayacak
11:01
Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
10:57
Deniz ulaşımına "sis" engeli
10:52
İsrail, Cenin'de 3 evi bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü, saldırıda yaralananlar da oldu
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı
İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ