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Türkiye
AA 13.12.2023 09:39

Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne güçlendiriliyor

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen baypas kanalı, Kanal Edirne'nin seddelerinde güçlendirme çalışması başlatıldı.

Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne güçlendiriliyor

DSİ Genel Müdürlüğünce 2015 yılında yapımına başlanan Karaağaç Tahliye Kanalı Projesi (Kanal Edirne) 2019 yılında tamamlanarak kullanılmaya başlandı.

Taşkın anında Meriç Nehri'ni baypas ederek "sigorta" görevi gören 7 bin 800 metre uzunluğundaki kanalın zaman içinde zarar gören seddelerinin güçlendirilmesi için DSİ ekiplerince çalışma başlatıldı.Çalışmalar kapsamında 3 bin 100 metrelik taş tahkimatı da gerçekleştirilecek.

Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne güçlendiriliyor

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, sedde güçlendirme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kanal Edirne'nin kente büyük katkı sağladığını belirten Korkan, bu sayede taşkınların önüne geçildiğini vurguladı.

Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne güçlendiriliyor

"Allah o günleri bir daha yaşatmasın"

Kanal yapılmadan önce Meriç Nehri'nde pek çok kez taşkın yaşandığını hatırlatan Korkan, şunları kaydetti:

"Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Sellerde çok zor zamanlar yaşadık, mahallemize helikopterlerle geldik. Taşkın anında Meriç'e çok su geliyor. O yüzden iki yerden suyun gitmesi çok farklı. Debi saniyede 2 bin metreküpe çıkarsa, 1000 metreküpü nehirden geri kalan kısmı kanaldan geçiyor. Böylelikle herhangi bir sıkıntı olmadan akıp gidiyor. Devletimizin yaptığı bu projeler bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprüsü sayesinde hiçbir ulaşım sıkıntısı da yaşamıyoruz."

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